جولة تفقدية لوزيرالرياضة في المدينة الشبابية بالأسمرات

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بالمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات.

أكد وزير الرياضة أهمية متابعته للخدمات المقدمة النشء والشباب وكافة أفراد الأسر المقيمة بمنطقة الأسمرات والعمل على تطويرها بصفة مستمرة في جميع المجالات من أجل تقديم أفضل الخدمات لمرتادي المدينة وجميع المدن الشبابية والرياضية وايضا مراكز الشباب في جميع المحافظات، حيث أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما للتطوير في الخدمات المقدمة للمجتمع المصري.

مشيرا إلى أن مصر تشهد العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية الكبرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشددا على التوجه نحو إقامة العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية ومختلف الفعاليات فى تلك المشروعات بمشاركة أبناء مصر من النشء والشباب ليشهدوا على أرض الواقع حجم التطور الذى تشهده البلاد.

كما لفت وزير الشباب والرياضة إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بإقامة الأنشطة الرياضية وتحقيق التنمية المرجوة منها على مستوى جميع محافظات الجمهورية كمستهدف رئيسى من مستهدفات عمل الوزارة، والتشجيع على تنفيذ الماراثونات والفعاليات الرياضية المختلفة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة المناطق التي تم تطويرها بالمدينة بالاضافة الى منشاتها المختلف والتي تتضمن ملعب كرة قدم قانوني، 4 ملاعب كرة قدم خماسي ، 2 ملعب متعدد، 3 ملاعب كرة سلة، ساحة ألعاب قتالية، منطقة ألعاب أطفال، المبني الاجتماعي، مجمع حمامات السباحة، مسرح مكشوف.

وأعرب صبحي عن سعادته بمستوي متابعة نظافة المدينة والحفاظ على الصحة العامة والشكل الحضاري للمدينة، مشددا على اهمية المتابعة بصفة دورية لتكون نموذجا يحتذي به.