لانش بوكس الحلقة 4.. اتفاق بين غادة عادل وشاهين بشأن الأموال المزورة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل لانش بوكس قيام العصابة النسائية بالمهمة الغامضة في بورسعيد لنقل بضاعة لرئيس العصابة الذي يقوم بدوره المغني شاهين.

ونجحت العصابة في نقل البضاعة والتهرب من كمائن الشرطة واتضح أنهم ينقلون أموال مهربة لكي يتمكن من طباعة أموال مزورة.

وتواصلت غادة عادل مع شاهين بعد انتهاء المهمة لعقد اتفاق جديد معه بشأن تجارة الأموال المزورة.

مسلسل "لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج S Productions (سالي والي). ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، وغيرهم.

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجآت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.