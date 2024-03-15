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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو: مصر لازم تساعد المدربين ياخدوا رخصة برو خصوصا حسام حسن

ميدو
ميدو

علق الكابتن احمد حسام ميدو على أزمة شيكابالا وحسن شحاته السابقة قائلاً: "بقول لحسن شحاته شيكابالا في النهاية ابنك ومش أنا اللي انصح كابتن حسن".
 

وقال كابتن ميدو خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مينفعش لاعب عندي وأنا مدرب يشتمني رغم أن أنا راجل مسامح 
ومنتمناش حد بقيمة كابتن حسن جمهور ناديه يشتمه 
بس نفسي كابتن حسن شحاته يتخطى الأمور".


وأضاف كابتن ميدو قائلاً: "ممدوح عباس مش هو اللي بيحرك الزمالك، لكن كابتن حسين لبيب هو اللي بيقود وممدوح عباس بيساعد مادياً، وحسين لبيب رجل قوي ومدير".

واستطرد قائلاً: "إبراهيم كلمني بعد البودكاست قالي يخربيتك فضحتنا قلتله أنت فاكر الناس فاكراك مؤدب، ومحمد صلاح مش حاطط ابراهيم سعيد ف دماغه، هو بيقول كده عشان حلوة في الميديا عشان صلاح نجم كبير  وفيه حاجات بتجيب مع الناس".

وتابع ميدو قائلاً: "رئيس الاتحاد بياخد فلوس من الاتحاد الدولي، لكن فيه مشكلة ان مفيش حد معاه رخصة برو عشان نحل مشاكلنا، وأنا مبحبش الكدب ولو كابتن علاء معاه البرو يطلعها وأنا اروح أبوس دماغه، وحسام حسن مش معاه رخصة برو ولازم ياخذها عشان يحضر الماتشات، ومفيش حد هينزل مع حد التوبة وكل واحد هينزل لوحده وأنا رجل بصلي وبعامل الناس باحترام ولو دخلت النار هزعل".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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