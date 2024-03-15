تطورات عاجلة في حالة أحمد رفعت.. الطبيب المعالج يكشفها

أكد الدكتور عمرو عثمان، الطبيب المُعالج لأحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر، أنه ما زال على جهاز التنفس الصناعي.

وقال عثمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك: "حالة احمد رفعت مبشرة حاليا الحمدلله، منتظرين الاشاعة و بعض التحاليل من اجل الاطمئنان علي احمد رفعت بشكل كامل، احمد رفعت مازال علي جهاز التنفس الصناعي و لكن درجة الوعي مقبولة، نبذل كل جهودنا من اجل تحسن الحالة"

وتعرض اللاعب احمد رفعت لتوقف عضلة القلب لمدة تصل إلي أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي قريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة"

