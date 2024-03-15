عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صلة رحم الحلقة 4.. أزمة بين إياد نصار ويسرا اللوزي

اياد نصار
اياد نصار

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صلة رحم أحداث مثيرة حول علاقة حسام والذي يجسد شخصيته اياد نصار بزوجته يسرا اللوزي

 

وقام عابد عناني والذى يجسد شخصية زياد شقيق يسرا اللوزي بسرد تفاصيل الحادث الذى تعرضت له وأن زوجها (اياد نصار) كان السبب فى هذا الحادث بسبب تناوله الخمور وهو سائق مما أدي إلى الحادث الذى تسبب فى فقدان جنينها.

كما شهدت الحلقة أيضا أول ظهور لطليق أسماء أبو اليزيد والتى قامت بخلعه وهو يقوم بتهديدها بالقتل بسبب تخلصها من جنينها.

 



تصريحات اياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح

 

مسلسل صلة رحم يسرا اللوزي الحلقة الرابعة من مسلسل صلة رحم صلة رحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت في التقرير الطبي لـ وفاة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

محامي سائق أوبر يفجر مفاجأة بشأن مصير موكله بعد وفاة حبيبة الشماع

تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

إنهاء تصريح الدفن.. محامي حبيبة الشماع يكشف سبب الوفاة

عاجل.. وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة في رمضان

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

الربيع يواجه الشتاء| الأرصاد تحذر من تقلبات حادة الأحد.. وبيان تفصيلي مرتقب

موضوعات متعلقة

العتاولة الحلقة 4..نصار وخضر وقعوا في بعض والسقا يطلب الزواج من زينة

الكبير أوي 8 الحلقة 4..مكي يعاني بسبب أنفه الطويلة وأمينة خليل في المزاريطة

18 مارس.. صابر الرباعي يحيى حفلا غنائيا على المسرح البلدي فى تونس

مسلسل العتاولة الحلقة 4.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

صلة رحم الحلقة 3 .. إياد نصار يبدأ خطوة مثيرة

العتاولة الحلقة 3|السقا وطارق لطفي يعيدان شقيقتهما بعد خطفها.. ويلقنان «نجاتي» درسًا قاسيًا

الكبير أوي 8 الحلقة 3.. نفادي يريد الزواج من أمينة خليل وأول ظهور لحزلقوم

مسلسل محارب| حسن الرداد يواجه مصيرا مثيرا بعد وفاة والدته في الحلقات المقبلة

ترشيحاتنا

عفت نصار يبكي على الهواء.. ويكشف سر ابتعاده عن التدريب

تضرر الكابلات الرئيسية تحت البحر| انقطاع الإنترنت في عشرات الدول بإفريقيا.. تفاصيل

لوكاكو على ردار الدوري السعودي..هل يفرط نادي روما في مهاجمه خلال الانتقالات الصيفية؟

صلاة تجعل بيتك يشع نورا في رمضان يراه أهل السماء.. لا تتركها طول الشهر

المؤلف أمين جمال يكشف نهاية مسلسل مسار إجبارى

الربيع يواجه الشتاء| الأرصاد تحذر من تقلبات حادة الأحد.. وبيان تفصيلي مرتقب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. حلا شيحة بملامح مختلفة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أطعمة في السحور تشعرك بالشبع حتى نهاية فترة الصيام

بفستان زفاف أبيض.. ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور لها

خطوبة المايسترو هاني فرحات ودنيا جمعة.. صور

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ