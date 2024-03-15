صلة رحم الحلقة 4.. أزمة بين إياد نصار ويسرا اللوزي

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صلة رحم أحداث مثيرة حول علاقة حسام والذي يجسد شخصيته اياد نصار بزوجته يسرا اللوزي

وقام عابد عناني والذى يجسد شخصية زياد شقيق يسرا اللوزي بسرد تفاصيل الحادث الذى تعرضت له وأن زوجها (اياد نصار) كان السبب فى هذا الحادث بسبب تناوله الخمور وهو سائق مما أدي إلى الحادث الذى تسبب فى فقدان جنينها.



كما شهدت الحلقة أيضا أول ظهور لطليق أسماء أبو اليزيد والتى قامت بخلعه وهو يقوم بتهديدها بالقتل بسبب تخلصها من جنينها.









تصريحات اياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح