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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: تدمير 9 صواريخ ومسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، تدمير 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، مشيرةً إلى أن الجماعة أطلقت 4 صواريخ باليستية نحو  خليج عدن والبحر الأحمر دون إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "الحوثيون أطلقوا أمس واليوم صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن واثنين آخرين باتجاه البحر الأحمر دون تقارير عن إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو التحالف".

وأضاف البيان: "دمرنا 9 صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن".

ويطلق الحوثيون على نحو متكرر طائرات مسيرة وصواريخ ضد الشحن التجاري الدولي في خليج عدن منذ منتصف نوفمبر ويقولون إن تحركاتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتسببت هجماتهم في البحر الأحمر في اضطراب الشحن العالمي، وأجبرت الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، وأذكت المخاوف من اتساع نطاق حرب غزة لتزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

وردا على هذه الهجمات، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وأعادت واشنطن تصنيف الحركة جماعة إرهابية.

 

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