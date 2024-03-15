أستراليا تعلن استئناف تمويل الأونروا

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، الجمعة، إن أستراليا ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتأتي الخطوة بعد شهرين تقريباً من تعليق التمويل بسبب مزاعم بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.

واتهمت إسرائيل، في يناير الماضي، عددا من العاملين في الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس، في السابع من أكتوبر، ما دفع عدة دول إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية التي فتحت تحقيقين منفصلين بالأمر.

وأدت الاتهامات التي وجهتها إسرائيل ضد الأونروا إلى قيام الوكالة بإنهاء عقود جميع المتهمين بالتورط في الهجوم، في محاولة لحماية سمعتها.

وتوفر الأونروا التعليم والرعاية الصحية الأولية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، ويعمل بها نحو 30 ألف شخص.