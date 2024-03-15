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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعزيزات إسرائيلية في القدس تزامناً مع الجمعة الأولى من رمضان

صدى البلد

شهد مدينة القدس تعزيزات عسكرية إسرائيلية، تحسبًا لتوجه حشود من الفلسطينيين من الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تأثيرات الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها على الوضع الأمني بالقدس، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة إن "الخطة التي وضعتها الشرطة تتضمن الدفع بمئات العناصر من الشرطة وحرس الحدود لملء جميع الأزقة بالبلدة القديمة، بالتزامن مع وصول حشود الفلسطينيين للصلاة في ساحات المسجد الأقصى".

وأضافت أن "ثمة مخاوف بالمؤسسة العسكرية من احتمالات حدوث خروقات للنظام بنهاية أداء شعار صلاة الجمعة الأولى من رمضان، التي تحمل قابلية للاشتعال بشكل استثنائي هذا العام بفعل الحرب على غزة".

وأردفت أن "الأزمة التي تخشاها المؤسسة العسكرية تتعلق بالفترة التي ستعقب أداء الصلاة، حيث تتحسب قوات الأمن لحدوث أعمال شغب من شأنها أن تجبر قوات الشرطة على اقتحام ساحات الأقصى".

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تعزيزات إسرائيلية في القدس تزامناً مع الجمعة الأولى من رمضان


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