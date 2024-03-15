مهرجان "الفيمتو آرت للأفلام القصيرة" يفتح باب التقديم أمام الأعمال الراغبة في المشاركة بدورته الثالثة

أعلنت إدارة مهرجان/ الفيمتو آرت/ الدولي للأفلام القصيرة للمعاهد والكليات المتخصصة، عن فتح باب التقديم أمام الأعمال الراغبة في المشاركة في الدورة الثالثة التي ستقام بمسارح أكاديمية الفنون في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو المُقبل.



وكشفت إدارة المهرجان في بيان صحفي، مساء اليوم، أن الدورة الثالثة ستحمل اسم المخرج هاني خليفة، وحددت إدارة المهرجان يوم 8 إبريل المقبل كموعد نهائي لتلقي طلبات المشاركة في الدورة، استعدادا لمشاهدة واختيار الأعمال التي ستتنافس ضمن 4 مسابقات وهى مسابقة الأفلام القصيرة، وأفلام الموبايل، والفيديو الإبداعي والأفلام الوثائقية.



ووضعت إدارة المهرجان شروطا واضحة للأعمال المتقدمة للمشاركة بالدورة الثالثة، وهى أن لاتقل مدة الأفلام القصيرة والوثائقية عن 5 دقائق ولا تزيد عن 30 دقيقة، وفي أفلام الموبايل يجب الأ تزيد 5 عن دقائق، وأن لا تزيد مدة الفيديو الإبداعي عن 3 دقائق، كما يجب أن يكون المحتوى مستمدا من مشاكل مجتمعية شبابية كالتنمر والعنف وغيره، وأن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق لها التقديم في الدورات السابقة من المهرجان.