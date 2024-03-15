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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات الرئاسة الروسية.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في موسكو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الروسية

أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، بأن مراكز الاقتراع في موسكو فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية لمدة ثلاثة أيام.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو، أولجا كيريلوفا، صباح اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، افتتحت كالمعتاد في الساعة الثامنة صباحاً.

وقالت كيريلوفا للصحفيين: "اليوم بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية في الـ8 بمدينة موسكو، واليوم جميع مراكز الاقتراع افتتحت في الوقت المحدد".

وأضافت كيريلوفا أن "كل أعضاء اللجنة بدأوا عملهم بعد النشيد الوطني، وبالفعل، اليوم لدى الجميع مزاج احتفالي عال وننتظر الناخبين في مراكز الاقتراع وجاهزون لتقديم كل ما يلزمهم".

وتابعت كيريلوفا: "نحن في القاعة التي يوجد فيها كاميرات المراقبة، ويمكننا رؤية انطلاق التصويت الإلكتروني، في الدقائق القليلة الأولى، بعد حوالي 15 دقيقة، صوت بالفعل أكثر من 40 ألفا من سكان موسكو".

وكانت قد فتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها، صباح الجمعة، في أقصى الشرق الروسي؛ ونظرا لفارق التوقيت بدأت عمليات التصويت يوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي إقليم تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي الحادية عشرة من ليل الخميس بتوقيت موسكو. كما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق سيبيريا شرقي روسيا، وانطلق التصويت في مقاطعات نوفوسيبيرسك وتومسك وكيميروفو وخاكاسيا وإقليمي ألطاي وكراسنويارسك، وجمهوريتي ألتاي وتوفا، وأودمورتيا وفي مقاطعات أستراخان وسامارا وساراتوف وأوليانوفسك؛ بحسب “روسيا اليوم”.

وتجرى الانتخابات الرئسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 مارس 2024.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

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