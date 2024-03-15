حزب الله لـ إيران: سنحارب إسرائيل بمفردنا

كشفت وكالة رويترز للأنباء أن حزب الله اللبناني أبلغ إيران أنه ماضٍ في قتاله ومصمم علي المواجهة إذا كتب عليه الدخول في حرب مع إسرائيل، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة.

وقال سبعة مصادر لرويترز إنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، زار قائد فيلق القدس الإيراني بيروت في فبراير الماضي لمناقشة المخاطر التي قد تنشأ إذا استهدفت إسرائيل في المرة القادمة حزب الله اللبناني، وهو هجوم قد يلحق ضررا شديدا بالشريك الإقليمي الرئيسي لطهران.

وقالت المصادر إن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني التقى في بيروت زعيم حزب الله حسن نصر الله للمرة الثالثة على الأقل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر إن الحديث تحول إلى احتمال شن هجوم إسرائيلي كامل على شمالها في لبنان.

وأوضحت ثلاثة من المصادر، وهم إيرانيون داخل الدائرة الداخلية للسلطة، إنه بالإضافة إلى الإضرار بحزب الله، فإن مثل هذا التصعيد قد يضغط على إيران للرد بقوة أكبر مما فعلت حتى الآن منذ 7 أكتوبر.

وقالت جميع المصادر إنه في الاجتماع الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا، طمأن نصر الله قاآني بأنه لا يريد أن تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وأن حزب الله سيقاتل بمفرده.

وقال نصر الله لقاآني: “هذه هي معركتنا”، حسبما قال مصدر إيراني مطلع على المناقشات.