أنا السبب.. فتحي عبد الوهاب يكشف أشياء غريبة في كواليس تصوير المداح4

حل الفنان فتحي عبد الوهاب ضيفا على برنامج كواليس عبر إذاعة نجوم أف أم للحديث عن كواليس تصوير مسلسل المداح الجزء 4 والحشاشين.



وقال عبد الوهاب خلال لقاءه أنه سعيد بردود الأفعال الايجابية حول مسلسل المداح، مشيرا أنه لازال يستكمل تصوير مشاهده لذلك لم يتابع ردود الأفعال بشكل دائم.



وعن كواليس تصوير مسلسل المداح كشف فتحي عبد الوهاب أن شعور الخوف موجود عن كل انسان فهي جزء من انسانيته، مؤكدا أن مسلسل المداح عامل الخوف فيه مأخوذ من الثقافة الشعبية لدي الجمهور المصري وليس من الغرب كما يحدث فى الأفلام وهذا أكبر عامل وراء نجاح العمل فى أجزائه الأربعة.





وعن حقيقة حدوث أمور غريبة فى كواليس التصوير أكد أن كل فريق عمل المسلسل عند سؤالهم هذا السؤال سوف يجيبوا بالتأكيد كان هناك أشياء غريبة بتحصل قائلا: “علشان أنا اللى كنت بعمل الحاجات دي فيهم”

الجزء الرابع من المداح

ويضم الجزء الرابع عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كما انضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى نجوم الجزء الرابع فى المسلسل، بجانب صفاء جلال ويوسف حمادة هلال.



أبطال الجزء الثالث من المداح

شارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" يسرا اللوزي، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.