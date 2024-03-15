نجوى فؤاد من على فراش المرض.. بقالى 6 شهور بتعذب ومحدش بيسأل عليا

تعيش الفنانة نجوى فؤاد لحظات صعبة بعد أزمتها الصحية الأخيرة، حيث تعاني من مشاكل صحية أهمها انزلاق غضروفي.

ونشرت الإعلامية سهير جودة فيديو من زيارتها للفنانة نجوى فؤاد من داخل منزلها وقامت بتصوير فيديو تشكوى فيه نجوى فؤاد مما تتعرض له حاليا من ضيق فى المعيشة وعدم حصولها على معاش كباقي فئات المجتمع.



وأكدت نجوى فؤاد أنها مريضة وتعاني من مرضها منذ فترة طويلة قائلة: “بقالى 6 شهور بتعذب ومحدش بيسأل عليا”، وأضافت: “الحياة صعبة والواحدة ضيعت عمرها على الفن أونطة حتى المعاش ملناش معاش وكل حاجة بقت غالية”.



حالة نجوى فؤاد والغضروف

أثارت الفنانة نجوى فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها عن قصة مرضها فى الفترة الأخيرة بعد تعرضها لأزمه فى الغضروف.

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد من فترة عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لانزلاق غضروفي، جعلها تشعر بألم حاد في حال تعرضها للوقوف لفترة طويلة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة: أعاني من ألم بسبب الانزلاق الغضروفي منذ عام، حيث أجريت عمليه جراحية وفشلت، ومنعني الأطباء من تكرارها.

وأضافت: أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي بشكل مكثف في الفترة الراهنة، ولهذا السبب لم أقم بالسفر لقضاء إجازة الصيف.