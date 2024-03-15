أمن القاهرة يضبط عاطلين بحوزتهما 1500 جرام استروكس.. تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس المخدر - أقراص مخدرة).







كما تم ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – 2,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ونجحت الحملات فى ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (12 فرد خرطوش – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.