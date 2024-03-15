رصف وتطوير عدد من الشوارع الداخلية بمدينة فاقوس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز فاقوس بمتابعة تنفيذ خطة الرصف للعام المالي 2023 / 2024 للشوارع الداخلية بالمدينة لسرعة دخلوها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

جدير بالذكر، أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بشارع المنيسى الحارة اليسرى بجوار السكة الحديد بطول ٥٠٠ م وعرض ١٤ م و رصف وتطوير الشارع وتفريعاته بطول ٢,٥ كم وعرض ١٢ م وكذلك رصف الشوارع بالانترلوك بالشوارع المتفرعة بالحارة اليمنى باتجاه السحارة فضلا عن استكمال رصف امتداد شارع الدروس ( ش ترعة المنيا حتى مفارق الصوالح ) بطول ٧٥٠ م وعرض ٩ م .

واستكمال رصف امتداد شارع الجلاء من التأمين الصحي حتى مفارق طريق الصوالح وتفريعاته بطول ١,٥ كم وعرض ٩ م باعتماد ٤ مليون و٨٠٠ ألف ،ورصف مدخل مجمع مدارس الصنائع وتفريعاته من شارع الإنتاج بطول ٧٠٠ م باعتماد حوالى ٢ مليون جنيه ،وكذا رصف وتطوير شارع الساحة وتفريعاته بطول ٩٤٠ م وعرض ١٠م ،ورصف شارع الايمان ( مسايا ) وتفريعاته بطول ٦٠٠ م وعرض ٧ م ،وكذلك رصف وتطوير شارع شلتوت وتفريعاته بطول ٩٠٠ م وعرض ٨ م ، بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير بسور السكك الحديدية بطول الشارع.