التصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة وإنهاء ملفات التقنين بالوادي الجديد

عقد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، سيد محمود، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بحضور مسئولي التقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالمراكز؛ للتأكيد على التصدي لأي مخالفات جديدة وسرعة الانتهاء من ملفات التقنين الموجودة على المنظومة، وتنفيذ حالات الإزالات المدرجة ضمن الموجة الـ 27 من إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

و أكد سكرتير عام الوادي الجديد، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين والتصالح بما يحفظ حقوق الدولة ويلبي مصالح المواطنين، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها لضبط ملف الأراضي والبناء بالمحافظة.

وشدد على المعنيين؛ بضرورة المتابعة الدورية مع رؤساء الوحدات القروية في ملفات التقنين وإلزامهم بإبلاغ المواطنين بموقفهم في دورة الإجراءات مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المتقاعسين عن السداد سواء من خلال المحاضر الجنائية أو الحجز الإداري بالإضافة إلى إلغاء التعاقدات مع غير الجادين من المنتظرين للتعاقد.