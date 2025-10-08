رئيس جامعة دمنهور يلتقي الطلاب ذوي الهمم ويؤكد: دعمهم واجب وطني وإنساني

التقى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، بأبنائه طلاب الجامعة من ذوي الهمم من مختلف الكليات، وذلك بحضور الدكتور عبد الحميد السيد، المدير التنفيذي لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، واستضافة كريمة من الدكتور محمد خيرت، عميد كلية الهندسة، في إطار اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم، وانطلاقا من حرص جامعة دمنهور على دعم وتمكين طلابها من ذوي الهمم من خلال سلسلة من المبادرات والفعاليات الهادفة.

في مستهل اللقاء رحب "رئيس جامعة دمنهور" بأبنائه الطلاب ذوي الهمم، معرباً عن بالغ سعادته بهذا اللقاء الأبوي الذي يجمع بينه وبين أبنائه القريبون من قلبه، مؤكداً حرص جامعة دمنهور على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم وتمكين ذوي الهمم، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا الدعم المقدم من قبل الجامعة ليس مجرد التزام إداري، بل واجب وطني وإنساني، يعكس إيمان جامعة دمنهور بأن دمج الطلاب ذوي الهمم في الحياة الجامعية يعد أحد روافد التميز المؤسسي.

وأوضح "ترابيس" أن جامعة دمنهورتتبنى سياسة تعليمية دامجة وعادلة، تتيح فرصا متكافئة لجميع الطلاب دون تمييز، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على توفير العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والاجتماعية والرياضية لتسهيل انخراط الطلاب ذوي الهمم في تلك الأنشطة وتعزيز التواصل بينهم وبين زملائهم، لافتا إلى أنه بالأمس القريب نظمت جامعة دمنهور مسابقة ألعاب القوى للطلاب ذوي الهمم، مشيدا بقدرات الطلاب، ومهنئا الطلاب الفائزين، مضيفا أن الجامعة بصدد تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات والمسابقات التي تستهدف زيادة قاعدة المشاركة الطلابية لهم في الأنشطة المختلفة، لتسهيل انخراطهم في هذه الأنشطة واكتشاف مواهبهم وتعزيز التواصل بينهم وبين زملائهم من باقي الطلاب، لإيمانه الشديد بقدراتهم و إمكانياتهم على تحدي إعاقتهم و اعتبارها منحة لا محنة، مثمناً كفاحهم وإصرارهم على التفوق.



وأشار "ترابيس" إلى أن جامعة دمنهور قامت بتأهيل كلياتها ومرافقها الجامعية لتناسب احتياجات الطلاب مع مختلف الإعاقات، فضلا عن توفير الدعم التعليمي، والاستشارات النفسية، والتأهيل التوظيفي، وتسهيل ممارستهم للأنشطة الأكاديمية، مما له بالغ الأثر في إعداد وتأهيل كوادر من الطلاب ذوي الهمم قادرة على المشاركة في عملية البناء المجتمعي، مشيرا إلى ضرورة نشر الوعي بثقافة وفنون التعامل مع الطلاب ذوى الهمم وأسرهم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم.

من جانبه قدم الدكتور عبد الحميد السيد، خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لحرصه الشديد على رعاية الطلاب من أصحاب الإعاقات المختلفة، مستعرضاً الدور الحيوي و التيسيرات التي يقدمها المركز لخدمة هؤلاء الطلاب بصورة تضمن الاستدامة، من خلال تقديم خدمات تعليمية متميزة ومناسبة لهم وتسهيل العملية الدراسية، مؤكدا التزام المركز بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لضمان حصولهم على فرص تعليمية متكافئة، بما يتماشى مع رسالة جامعة دمنهور في تحقيق العدالة التعليمية والمساواة بين الطلاب.



وفي ختام اللقاء؛ وحرصا على تحقيق التواصل المباشر مع الطلاب لمعرفة آرائهم واحتياجاتهم، استمع رئيس الجامعة إلى مطالب ومقترحات الطلاب، واعدا إياهم بتحقيق مطالبهم لتقديم أفضل خدمة لهم، مما لاقى استحسان الطلاب وأولياء أمورهم وأعربوا جميعاً عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر.

هذا وقد افتتح رئيس الجامعة معرض منتجات الطلاب ذوي الهمم، والذي ضم مشغولات يدوية ولوحات فنية، وجناح خاص بالأبطال الرياضيين من ذوي الهمم، مشيداً بكل ما قدموه ويقدمونه مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من خطة الدولة في التنمية المستدامة وشركاء النجاح.



شهد اللقاء حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، وفريق عمل المركز، بتنظيم وإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري، والأستاذ محمود يس، مدير إدارة ذوي الإعاقة.