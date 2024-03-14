وكيل صحة الشرقية: تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعاً مع مدير عام الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة خطة العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وآليات إصدار قرارات العلاج، وتقييم أداء الإدارة، وتحديد نقاط القوة والضعف، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل.

كما ناقش وكيل الوزارة الخطة المقترحة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة العلاج علي نفقة الدولة بالمحافظة، وتطبيق برنامج حديث لتسهيل تقديم الخدمة العلاجية، بما يتناسب مع معايير الجودة، وتقليل حركة تنقل المرضى داخل المنشآت الطبية الصادر منها قرارات العلاج على نفقة الدولة، تيسيراً على المرضى، وأكد "مسعود" على أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.