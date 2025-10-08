مبادرة "ازرع" بالوادي الجديد تواصل فعاليتها لدعم صغار المزارعين

انطلقت فعاليات مبادرة "ازرع" بمحافظة الوادي الجديد، ضمن الموسم الشتوي والمرحلة الرابعة للمبادرة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

واستقبل الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وفد المبادرة الذي ضم السيدة ماجدة مجيد رئيس منطقة المواقع التنموية، والمهندس سامح سمير مسئول المبادرة بالمحافظة، وأسماء حجازي منسق وزارة التضامن الاجتماعي، وعددًا من القيادات الزراعية بالمحافظة.

وأكد "المرسي" خلال الاجتماع حرص الدولة على دعم صغار المزارعين وتوفير التقاوي عالية الجودة ووسائل الدعم الفني، موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للقطاع الزراعي باعتباره ركيزة رئيسية في التنمية الاقتصادية.

ومن جانبها، أوضحت أسماء حجازي منسق وزارة التضامن الاجتماعي، أن التعاون بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي يأتي في إطار توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن 18% من المستفيدين بالمبادرة من أسر برنامج تكافل وكرامة، مع تقديم دعم مالي بنسبة 50% من ثمن التقاوي لصغار المزارعين عبر صندوق دعم الصناعات الريفية.

كما أوضحت ماجدة مجيد رئيس منطقة المواقع التنموية، أن المبادرة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في زراعة القمح، ورفع إنتاجية الفدان عبر المدارس الحقلية والدعم الفني، ما ينعكس إيجابًا على الدخل المعيشي للمزارعين.

يُذكر أن مبادرة "ازرع" تُنفذ بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبإشراف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتستهدف في محافظة الوادي الجديد زراعة 26،060 فدانًا من القمح، ضمن خطة تشمل 16 محافظة بالجمهورية.

وتعد مبادرة "ازرع" إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم صغار المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح. وتسعى المبادرة إلى توفير التقاوي عالية الجودة بأسعار مدعمة، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة بالمناطق الزراعية.