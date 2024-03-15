حريق ضخم.. صاعقة رعدية تضرب مدرسة في سوريا

نشب حريقا ضخما في مدرسة الشراشير في جبلة السورية جراء صاعقة رعدية حيث تم التعامل معه من قبل عناصر وحدة إطفاء جبلة .

وبحسب وسائل إعلام سورية؛ فقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

وفي وقت سابق؛ اندلع حريقا في محطة بدائية لتكرير الوقود في قرية ترحين شرقي حلب، حيث نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق وتبريجه.

وأكد الدفاع المدني السوري أن الأضرار اقتصرت على المادية.

وكان حريقا نشب في وقت سابق بأحد مستشفيات مدينة اللاذقية السورية الأمر الذي استدعي تدخل رجال الأطفال علي الفور للسيطرة علي ومنها لانتشاره والتأثير علي المرضي.

وبدوره؛ فقد أكد مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد الركن جلال داؤود إخماد حريق اندلع على الباب الشرقي للمشفى الوطني في مدينة اللاذقية.

وبيّن داؤود أنه وباستجابة سريعة تحركت آليات الدفاع المدني وفوج الإطفاء وقاموا بعملية الإطفاء وإخماد الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات