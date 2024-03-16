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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك السبت 16 مارس 2024

صدى البلد

استقر سعر الدولار اليوم السبت 16-3-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.8 للشراء، 47.9 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.76 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
47.76 جنيه للشراء.
47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
47.8 جنيه للشراء.
47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
47.79 جنيه للشراء.
47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
47.75 جنيه للشراء.
47.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
47.75 جنيه للشراء.
47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
48.52 جنيه للشراء.
48.62 جنيه للبيع

سعر الدولار سعر الدولار اليوم البنك الاهلي البنك التجارى

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