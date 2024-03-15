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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب افتتاحها.. حفلة رمضانية لذوي الهمم بحديقة سيدي بشر بالإسكندرية

حفلة رمضانية لذوي
حفلة رمضانية لذوي الهمم بحديقة سيدي بشر

استضافت حديقة سيدي بشر العامة، بمحافظة الإسكندرية، أولى الحفلات الرمضانية، تحت عنوان "صناع السعادة"، لرسم البهجة علي وجوه ذوي الهمم ومحاربي السرطان والأطفال، وذلك تحت رعايه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريه وإشراف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعيه خليك إيجابي.

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وقال  اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول، إن مثل هذه الإحتفلات تهدف إلي الاهتمام بالطفولة وخاصة من ذوي الهمم، مشيراً إلي تكرار الفاعليات لرسم البهجه علي وجوه الأطفال.

وصدح المطربون بالأغاني الرمضانية، كما لعب الأطفال مع شخصيات فنانيس الرمضانية وعم المرح والسرور بين ارجاء الحديقه، وذلك في حضور النائب إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق السيد عضو مجلس النواب.

الاسكندرية الأغاني الرمضانية التحالف الوطني اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حفلة رمضانية خليك ايجابي حي المنتزه أول

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