وزارة الشباب تُطلق أولي اللقاءات التوعوية بمخاطر التدخين والإدمان بالإسماعيلية والدقهلية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ( الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب ) ، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أولي اللقاءات التوعوية بمخاطر التدخين والإدمان بمركز شباب الزغابة في محافظة الإسماعيلية و مركز التنمية الشبابية في ستاد المنصورة بمحافظة الدقهلية ، برعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وتشمل اللقاءات التي تستمر طوال شهر رمضان سلسلة من ورش العمل التوعوية، التي تنظم

بــ 135 مركز شباب علي مستوي الجمهورية ،وتتناول المحاور الرئيسة المؤثرة في تعزيز وقاية المجتمع من مخاطر المخدرات، وبناء القدرات المعرفية للأفراد والأسر، وتعزيز دور الأسرة في الوقاية من التعاطي والإدمان.

وتستهدف اللقاءات :" نشر الوعي المعرفي حول أنماط الحياة الإيجابية، ودور التماسك الأسري في تعزيز وقاية الأفراد من التعاطي، وتوجيههم إلى اتخاذ الخيارات الصحيحة لحماية أنفسهم وأحبائهم من مخاطر الإدمان



ويشارك في اللقاءات:" رواد مراكز الشباب مشاهدى الدورات الرمضانية والأطفال والشباب قاطني المناطق الشعبية بكل مركز شباب مع توزيع بروشورات تحمل رسائل توعية وبعض الألعاب الصغيرة للأطفال مثل (قصة أنت البطل - فكر لون أكسب - رسومات علي الوجه - السلم والدخان ) مع حلقات نقاشية مع الأسر لتصحيح المفاهيم المغلوطة ، والتعريف بما يقدمه الخط الساخن 16023 من العلاج كامل بالمجان وفي سرية تامة.

ويأتى ذلك في إطار جهود التوعية المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة ، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيتها الرامية إلى بناء قدرات أفراد المجتمع، وترسيخ المفاهيم الإيجابية المتعلقة بأثر أنماط الحياة الصحية، والعلاقات الأسرية السليمة، والترابط المجتمعي، بما يشكل حصناً للوقاية من التعاطي والإدمان، ومعيناً على اتخاذ القرارات الصحيحة لتجنب مخاطرها .

