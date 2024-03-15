عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال أمام أهلي جدة.. مفاجأة غير متوقعة في ضحايا رامز جاب من الآخر

رامز جلال
رامز جلال

وقع اللاعبان علي البليهي، لاعب نادي الهلال السعودي، وفراس البريكان، لاعب أهلي جدة السعودي، ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة. 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

احمد حسام ميدو احمد السقا أهلي جدة السعودي الهلال السعودي حمدي الميرغني حسن شاكوش سمية الخشاب محمد شاهين قناة ام بى سى مصر نادي الهلال السعودي رامز جلال رامز جاب من الاخر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

موضوعات متعلقة

رامز جلال عن محمد شاهين ومحمد لطفي: نفسيتهم حمضانة وشايلة من بعض

ترشيحاتنا

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

5 آلاف جنيه.. هدية عمرو الليثي لبائعة جرجير عمرها 75 عاما

هل صلاح جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يكشف عن التشكيل

استبعاد النجوم| نجم سيراميكا كليوباترا يزين قائمة الجزائر

الهلال أمام أهلي جدة.. مفاجأة غير متوقعة في ضحايا رامز جاب من الآخر

الحشاشين يتصدر الترند| المسلسل يكشف أخطر طائفة بالتاريخ.. تابعه لهذه الأسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

من غير حرمان.. طرق فعالة تجنب زيادة الوزن في رمضان

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ