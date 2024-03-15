تطور مثير في أزمة منتخب مصر والأهلي بشأن مباراة سيمبا التنزاني | خاص

كشفت تقارير صحفية، عن توصل إدارة الأهلي والمنتخب لحل بشأن أزمة اللاعبين المنضمين للمنتخب حيث يتعارض موعد معسكر منتخب مع موعد سفر الأهلي لتنزانيا للقاء سيمبا بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم صدى البلد، انه تم حل أزمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين انضموا إلى معسكر المنتخب الوطني، بعد تحديد إدارة النادي موعد السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت هناك حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بسبب تعارض مواعيد معسكر المنتخب ومباراة سيمبا التي تحدد موعدها يوم 29 مارس الحالي، لكن تم تحديد موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا يوم 27 مارس، قبل اللقاء بيومين فقط.

هذا القرار يعتبر حلاً للأزمة، حيث سيكون السفر بعد نهاية معسكر منتخب مصر، مما يتيح انضمام اللاعبين للفريق قبل السفر، وذلك بعد تعديل موعد السفر لمدة 24 ساعة.

كان المنتخب الوطني قد استدعى 10 لاعبين من الأهلي لمعسكر مارس، وهم: مصطفى شوبير، ورامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، وأكرم توفيق، وثلاثي الوسط مروان عطية، إمام عاشور، وأحمد نبيل كوكا، بجانب محمد مجدي أفشة، وحسين الشحات.