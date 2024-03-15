«من جنيه لـ30».. طلب إحاطة في البرلمان بعد رفع رسوم الكشف بالمستشفيات

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سرعة التحرك لإلغاء قرارات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والخاصة برفع أسعار الكشف بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية إلى 10 و 20 جنيها، بل وصلت فى بعض المستشفيات ومنها على سبيل المثال معهد ناصر إلى 30 جنيها، مشيرا إلى أن رسم الكشف بالعيادات الخارجية كانت قيمته «جنيه واحد فقط».

وقال " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان : إن الوزير وللأسف الشديد قرر صرف صنف دوائي واحد بالمجان للمرضى من المستشفيات، والباقى يقوم المريض بدفع المقابل المادي، وألغى دخول المرضى في الاستقبال إلا للحالات الطارئة فقط؛ حتى يعمل على زيادة عمل العيادات الخارجية، والحصول على موارد مالية من المواطنين.

وأكد النائب محمود قاسم أن وزارة الصحة السكان بلا أي إنجازات حققتها سوى المبادرات الرئاسية المتعددة والناجحة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مختلف المجالات الصحية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات رفعت اسم مصر فى القطاع الصحي أمام العالم كله، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على فيروس سي أو مواجهة جيش مصر الأبيض مع فيروس كورونا.