أكشن في الطالبية.. سائق توك توك يدهس طفلة خلال هروبه من الشرطة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق توك توك دهس طفلة خلال هروبه من الشرطة بشارع ترسا دائرة قسم شرطة الطالبية؛ لعدم حمله ترخيصا.

وتلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود مصابة بشارع ترسا بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحـص تبين أنه أثناء خروج سائق توك توك للشارع الرئيسي بترسا ورؤيته لرجال الشرطة؛ حاول الهرب، وخلال ذلك دهس طفلة تدعي "أسنات" 6 سنوات.

وجرى نقل المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم والمركبة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.