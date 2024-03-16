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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى المحور

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد تحت تصرف الجهات المعنية.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته وظروفه.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال سير سيارة ملاكي على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدي إلى انقلاب السيارة؛ وأسفر الحادث عن انقلاب السيارة، ونتج عنها إصابة 5 أشخاص، وجري نقلهم إلى مستشفى زايد لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال الواقعة. 

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