إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى المحور

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد تحت تصرف الجهات المعنية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته وظروفه.

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال سير سيارة ملاكي على الطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدي إلى انقلاب السيارة؛ وأسفر الحادث عن انقلاب السيارة، ونتج عنها إصابة 5 أشخاص، وجري نقلهم إلى مستشفى زايد لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال الواقعة.