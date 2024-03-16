بعد وفاة فتاة الشروق.. ما العلاقة بين نزيف المخ والغيبوبة| أطباء يجيبون

بعد تعرضها لنزيف حاد في المخ، غيب الموت حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا باسم “فتاة الشروق” والتي قفزت من سيارة تابعة لشركة أوبر بعد مخاوف من احتمالية اختطافها، وكانت قد قضت 21 في غيبوبة.

ما العلاقة بين الغيبوبة ونزيف المخ ؟

يصف الأطباء والخبراء وجود علاقة قوية بين حالات الغيبوبة والإصابة بنزيف حاد في المخ، إذ ترتبط أكثر من 50% من حالات الغيبوبة بصدمات الرأس.

تتنوع أعراض الإصابة في الرأس والتي تؤدي إلى الغيبوية ومن بينها إصابة الدماغ بنقص الأكسجين، وهي حالة ناجمة عن النقص التام في وصول الأكسجين إلى الدماغ.

ويؤدي نقص الأكسجين لبضع دقائق إلى موت خلايا أنسجة المخ. قد تنجم إصابة الدماغ بنقص الأكسجين عن نوبة قلبية (سكتة قلبية)، أما الصدمة، يمكن أن تؤدي إصابات الرأس إلى تورم أو نزيف الدماغ .

وعندما يتضخم الدماغ نتيجة للصدمة، يندفع السائل نحو الأعلى باتجاه الجمجمة. قد يؤدي التورم في النهاية إلى ضغط الدماغ على جذع الدماغ، مما قد يؤدي إلى تلف نظام التنشيط الشبكي (RAS)، وهو جزء من الدماغ مسؤول عن الوعي.

بالإضافة إلى أضرار التورم الذي يمكن أن يحدث تورم أنسجة المخ حتى بدون ضيق. فضلا عن النزيف في طبقات الدماغ الذي يؤدي إلى حدوث غيبوبة بسبب التورم والضغط على الجانب المصاب من الدماغ.

ويؤدي هذا الضغط إلى تحول الدماغ، مما يتسبب في تلف جذع الدماغ وRAS . ارتفاع ضغط الدم، وتمزق تمدد الأوعية الدموية الدماغية، والأورام هي أسباب غير مؤلمة لنزيف الدماغ.

أما السكتة الدماغية، تحدث عندما لا يكون هناك تدفق دم إلى جزء كبير من الدماغ أو فقدان الدم المصحوب بالتورم، يمكن أن تحدث غيبوبة مع الحرمان من الأكسجين الذي يعد ضروري لوظيفة الدماغ.

وتتسبب السكتة القلبية في انقطاع مفاجئ لتدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، وهو ما يسمى نقص الأكسجة أو نقص الأكسجة. بعد الإنعاش القلبي الرئوي، غالبًا ما يكون الناجون من السكتة القلبية في غيبوبة. يمكن أن يحدث الحرمان من الأكسجين أيضًا عند الغرق أو الاختناق.



ما هو النزف تحت العنكبوتية؟

بحسب موقع “hopkinsmedicine” فإن أخطر أنواع النزيف هو النزف تحت العنكبوتية ويعني وجود نزيف في المساحة المحيطة بالدماغ. ويحدث ذلك في أغلب الأحيان عندما تنفجر وتتسرب منطقة ضعيفة في الأوعية الدموية (تمدد الأوعية الدموية) على سطح الدماغ.

ثم يتراكم الدم حول الدماغ وداخل الجمجمة مما يزيد الضغط على الدماغ. وهذا يمكن أن يسبب تلف خلايا الدماغ، ومضاعفات مدى الحياة، والإعاقات.

عندما يقع تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، فإنه يسمى تمدد الأوعية الدموية الدماغية، أو داخل المخ، أو داخل الجمجمة. غالبًا ما يتطور تمدد الأوعية الدموية الدماغية على مدى فترة طويلة من الزمن وقد لا يسبب أي أعراض قبل أن ينفجر أو يتمزق. تتطور معظم تمددات الأوعية الدموية بعد سن الأربعين.

ما الذي يسبب النزف تحت العنكبوتية؟

قد يحدث النزف تحت العنكبوتية كمضاعفات لنوع من السكتة الدماغية يسمى السكتة الدماغية النزفية، أو النزيف داخل الدماغ. وهذا يختلف عن السكتة الدماغية الإقفارية، التي تحدث بسبب جلطة دموية.

يمكن أن يقطع هذا النزيف أحيانًا أنسجة المخ ويتسرب إلى المنطقة خارج الدماغ. وهذا ما يسمى بنزيف تحت العنكبوتية ويمكن أن يهدد الحياة. يمكن للدم الناتج عن النزف أن يضغط أو يزيح أنسجة المخ الحيوية.