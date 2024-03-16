بسعر 27 جنيها للكيلو..توزيع 68 طن سكر على أهالي القليوبية | صور

أعلنت مديرية التموين بالقليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار.



وقال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه تم توزيع كمية قدرها 2 طن بشبين القناطر ، و500 كيلو بقليوب ، و 31 طن بطوخ ، و16 طنا ببنها ، و11 طنا بالخانكة ، و3 طن بقها ، و5 طن بحي غرب شبرا ، و 3 طن بقها.



وتابع وكيل الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي الكميات حتى أمس بلغت 68 طنا و 500 كيلو تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.

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