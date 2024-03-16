وسائل إعلام: 8000 مفقود في غزة تحت الأنقاض بسبب العدوان الإسرائيلي

نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الطوارئ بالدفاع المدني في غزة عن إعلانه عن تقديرات للمتوفين في القطاع. وبحسب ما قال المتحدث فالتتقديرات تقول بأن هناك 8000 جثة تحت الأنقاض في القطاع.



استشهد أكثر من 80 فلسطينيا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي لعدة منازل ومباني في مدينة غزة ومخيم النصيرات، ومدينة رفح.



أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق وتأوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، وما زال عددا كبيرا منهم تحت الأنقاض، كما قصفت قوات الاحتلال منزلا مأهولا في شارع الجلاء بمدينة غزة، وأن هناك مفقودين.

وأشارت إلى ارتقاء خمسة شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في استهداف قوات الاحتلال منزلا في حي التفاح بمدينة غزة، وإلى ارتقاء عددا من الشهداء في قصف الاحتلال لمنزل في حي النصر بالمدينة.

ولفتت إلى استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 36 شهيدا على الأقل، ولإصابة عدد آخر من المواطنين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قنابل الإنارة في سماء البلدة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، قصفت قوات الاحتلال منزلا مأهولا ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

ووفقا لآخر احصائية فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 31,490 شهيدا، و73439 جريحا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.