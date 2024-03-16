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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح الوحدة البيطرية في مسجد وصيف بتكلفة 2 مليون جنيه

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الوحدة البيطرية بمسجد وصيف بزفتى بتكلفة بلغت قيمتها حوالي ٢ مليون جنيه ،وذلك بحضور الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وعقب الافتتاح وقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وسط فرحة وسعادة من الأهالي استمع المحافظ لشرح توضيحي للأعمال التي تمت في الوحدة البيطرية والتي تخدم ٦ قرى وتوابعها حيث أوضح الدكتور حاتم أنور انه تم إحلال وتجديد الوحدة البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية والمقامة على مساحة ١٢٠ متر مستقطع من المساحة 1400متر ،لتخدم 6قري وتوابعها بتكلفه 2مليون.

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وتفقد المحافظ مكونات الوحدة وأقسامها والخدمات التي تقدمها للقرية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتوفير الخدمات البيطرية مؤكدًا أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية التي تمتلك ثروة حيوانية، تتطلب مزيداً من التوسع في إنشاء الوحدات البيطرية لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربي الماشية ،حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.

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وعلى هامش الافتتاح تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القافلة البيطرية التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالغربية ،حيث تابع تقديم أطباء الطب البيطري لجميع الخدمات البيطرية من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية للحيوانات من أبقار، وجاموس، وأغنام، وخيول، وتنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم؛ للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالترجيع والرش، وقدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور، وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

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