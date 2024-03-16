مليانة سلاح ومخدرات.. سر شقة الطالبية وعصابة الطريق الصحراوى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتهم “3 طبنجات - 9 خزينة وعدد من الطلقات - 25 كيلو جراما من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأفيون - جراب طبنجة- سيارة ملاكى”.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاطا إجراميا فى مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوى.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,8 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.