الحماية المدنية تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وتنقلها للمستشفى

واصلت وزارة الداخلية سياستها الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يُفيد استغاثة (سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة) مريضة وغير قادرة على الحركة ومقيمة بمفردها حيث سقطت أرضاً حال تواجدها داخل محل سكنها وحدوث كسر بيدها وعدم قدرتها على فتح باب الشقة المغلق من الداخل .

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وتقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية استغاثتها .