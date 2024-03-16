حشيش وأفيون بـ2.5 مليون جنيه.. الداخلية تداهم وكرا لتجار المخدرات بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة من تاجري المواد المخدرة بقنا.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص شديدي الخطورة، تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة قوص مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم "كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت 4 كيلو جرامات – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت كيلو جراما – بندقية خرطوش – طبنجة صوت – 3 دراجات نارية "بدون لوحات" – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2.5 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.