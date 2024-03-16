عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1486 حالة خلال قافلة طبية بقرية داقوف بمركز سمالوط بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن توقيع الكشف على 1486 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية داقوف التابعة للوحدة المحلية لقرية اسطال بمركز سمالوط على مدار يومى 13 و 14 مارس الجارى ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

 

محافظ المنيا: إفتتاح 12 مسجدا فى 5 مراكز لاستقبال المصلين في رمضان

جامعة المنيا تحصد 3 مراكز في الملتقى القمي للمبادرات الطلابية

 

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 344 حالة جراحة، 220 حالة باطنة، 412 حالة أطفال ، 66 حالة أسنان، 72 حالة نساء، 30 حالة تنظيم أسرة، 222 حالة جلدية، 130 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 136 تحليلا متنوعا و 7 حالات أشعة سينية و 112 كشف مبكر للضغط والسكر و7 حالات خلع أسنان وتحويل 5  حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 128 متردداً.

الخدمات العلاجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة مديرية الصحة بالمنيا تقديم الخدمات العلاجية القوافل الطبية القرى الاكثر احتياجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

ترشيحاتنا

جري ورايا عشان يتجوزني.. ماذا قالت شيرين رضا عن عمرو دياب.. فيديوجراف

انتقادات حادة للاحتلال الإسرائيلي داخل الكونجرس الأمريكي.. وإدارة بايدن تدرس الرد

علي جمعة: مباح للرجل يربي شعره ويعمله ديل حصان وضفرتين ..فيديو

6 أيام بالعناية المركزة.. محمد صلاح يتدخل لعلاج أحمد رفعت في بريطانيا

وقف النار لحماية المدنيين.. فلسطين: نتنياهو يعترف بخوض معركة دبلوماسية مع العالم

انفراد بالفيديو|الحماية المدنية تنقذ دار أيتام بالسلام من الاحتراق وإخراج 20 طفلاً


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية على السحور .. شاهد

لا تشتروا هذه السيارات.. نشطاء يطلقون تحذيرات مثيرة للجدل

ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

هذا ما قاله صحفيون أمريكيون كانوا على متن طائرة تنزل مساعدات لغزة| صور

فيديو

حريق ضخم وهروب الأهالي.. النيران تلتهم ستوديو الأهرام والخسائر بالملايين

15 درجة فرقا| تحذير من تغيرات الطقس المفاجئة.. وهذا الموعد ذروتها

كل الرجالة بتخون ولازم أفكر في التربة.. ماذا قالت فيفي عبده عن الزواج والموت؟

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ