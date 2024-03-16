توقيع الكشف الطبي على 1486 حالة خلال قافلة طبية بقرية داقوف بمركز سمالوط بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن توقيع الكشف على 1486 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية داقوف التابعة للوحدة المحلية لقرية اسطال بمركز سمالوط على مدار يومى 13 و 14 مارس الجارى ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 344 حالة جراحة، 220 حالة باطنة، 412 حالة أطفال ، 66 حالة أسنان، 72 حالة نساء، 30 حالة تنظيم أسرة، 222 حالة جلدية، 130 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 136 تحليلا متنوعا و 7 حالات أشعة سينية و 112 كشف مبكر للضغط والسكر و7 حالات خلع أسنان وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 128 متردداً.