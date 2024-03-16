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رئيس التحرير
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اختيار " عبد الوهاب وشقير" ضمن المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

الدكتور محمدعبد الوهاب
الدكتور محمدعبد الوهاب

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك رترشيح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 ضم المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية عددًا من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية والأجهزة السيادية وأيضا بعض الشخصيات العامة من ذوي الخبرة منهم اثنين من أساتذة جامعة المنصورة، وهم الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد بالجامعة ، ورئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والاورام، وعضو في لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية واللجنة العامة لمعادلات علوم الحياة والطب والحائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية آخرها جائزة الرواد في الطب من أكاديمية البحث العلمى. 


كما تم اختيار  احد اساتذة الطب المتميزين ضمن أعضاء المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية الدكتور أحمد شقير، الذي يشغل منصب أستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، والرئيس الأسبق للقسم ومركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة.


ويعد شقير  المصنف رقم واحد على مستوى جمهورية مصر العربية وإفريقيا في مجال المسالك البولية، وضمن أفضل 2% من علماء العالم طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.


ويحتل شقير المرتبة 36 على مستوى العالم في مجال المسالك البولية، و الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري .
 

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أخلاقيات البحوث الطبية ئيس مجلس الوزراء البحوث الطبية الإكلينيكية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي تصنيف جامعة ستانفورد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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