بأمر جوميز.. تصعيد حارس مرمى الشباب للمشاركة في مران الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد محمود الشناوي حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2004 للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. .

ويعد محمود الشناوي من حراس المرمى المميزين بقطاع الناشئين في الزمالك، و من مواليد 2004 وتم تصعيده بعد انضمام محمد عواد للمنتخب الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.