العثور على جث.ة سبعينى مجهول الهوية فى ترعة بقنا

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا ، على جثة رجل سبعينى مجهول الهوية، غارقاً فى ترعة بقربة الجبلاو التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل ترعة فى قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع العثور على الغريق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها، للتعرف على هوية الغريق، وكشف ملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجثة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.