ماذا فعلت السيدة خديجة مع النبي عندما نزل عليه الوحي لأول مرة؟.. أحمد عمر هاشم يجيب

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، عن تفاصيل ما حدث مع النبي محمد في الغار عندما نزل عليه الوحي للمرة الأولى.

وقال احمد عمر هاشم في برنامجه " يوميات الرسول" المذاع على قناة " صدى البلد"، : أول أيات الوحي الإلهي نزلت على النبي محمد في شهر رمضان وكانت من سورة اقرأ ".

وأضاف أحمد عمر هاشم :" عندما عاد النبي محمد للسيدة خديجة قال لها " زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي" وكان النبي محمد يرتعد من شدة الوحي ".

وتابع أحمد عمر هاشم :" السيدة خديجة ردت على النبي محمد وقالت له " كلا" وأقسمت بالله وقالت " والله لا يخزيك الله أبدا".