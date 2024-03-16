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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجامع الأزهر يواصل تنظيم الإفطار الجماعي في رمضان للطلاب الوافدين لليوم السادس

إفطار الجامع الأزهر
إفطار الجامع الأزهر

يواصل الجامع الأزهر تحضير وتنظيم الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين لليوم السادس على التوالي، وذلك لعامه الثالث في إطار الدور الإنساني والديني والتعليمي الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر وسفرائه في بلدانهم حول العالم.

يبدأ التحضير للإفطار الجماعي عقب صلاة العصر مباشرة وذلك بتحضير 5 آلاف وجبة يوميًّا، وبإجمالي 150 ألف وجبة خلال الشهر المبارك، ويقف على هذا التنظيم قيادات الأزهر الشريف يتقدمهم فضيلة أ.د/ محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ليطمئن فضيلته بنفسه على واجب الضيافة الذي يقدم للطلاب، ويستمع لآرائهم، وليكون بينهم خلال الإفطار، ويرافقه في ذلك فضيلة ا.د/ عبد المنعم فؤاد، المشرف التعليمي على الأروقة الازهرية، وفضيلة الشيخ هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، حيث يكثف العاملون بالجامع الأزهر عملهم لتجهيز صحن الجامع لاستقبال الصائمين وفرش لوازم الإفطار في صفوف منتظمة، للحفاظ على النظام وتسهيل عملية الإفطار.

من جانبهم، عبر العديد من الطلاب الوافدين عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتنظيم الجامع لهذا الإفطار الجماعي، مؤكدين أن هذا الإفطار يخفف عنهم الشعور بالغربة عن أوطانهم وأسرهم، ويرفع عنهم الكثير من الأعباء المالية في تجهيز وجبات الإفطار، داعين الله أن يحفظ الأزهر الشريف وإمامه الطيب ليكون دائما منارة العلم وكعبةٔ للعلماء.

يأتي ذلك في إطار خطة الجامع الأزهر العلمية والدعوية لشهر رمضان وتنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث تتضمن الفعاليات: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

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الجامع الازهر الإفطار الجماعى الوافدين

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