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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أبل تدفع 490 مليون دولار لتسوية مزاعم بتضليل المستثمرين

أبل تدفع 490 مليون
أبل تدفع 490 مليون دولار للتسوية

وافقت شركة أبل على دفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية رفعها مجلس مقاطعة نورفولك في المملكة المتحدة. 

زعمت الدعوى الجماعية أن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك ضلل المستثمرين بشأن التراجع الحاد في مبيعات آيفون في الصين والذي بلغ ذروته في مراجعة صارخة لتوقعات إيرادات الشركة. بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. 

قال مجلس مقاطعة نورفولك إن صندوق التقاعد الخاص بهم تأثر بالتصرفات المزعومة للشركة، كما قال متحدث باسم صندوق نورفولك للمعاشات التقاعدية “نحن فخورون بهذا الانتعاش للمستثمرين. نحن ندرك أننا مشرفون على المعاشات التقاعدية التي يعتمد عليها آلاف العائلات والأفراد". 

أضاف "متى وأينما يكون ذلك مبررًا، سنتخذ إجراءات حاسمة لاسترداد الخسائر عندما تتضرر استثمارات المشاركين لدينا بسبب الاحتيال."

وتنبع التسوية الأولية التي تم تقديمها في أوكلاند بكاليفورنيا، أمام المحكمة الفيدرالية من دعوى قضائية للمساهمين ركزت على الطريقة التي نقلت بها شركة أبل معلومات حول كيفية أداء نماذج آيفون التي تم إصدارها في سبتمبر 2018 في الصين، وهي واحدة من أكبر أسواق الشركة.

ونفت شركة أبل بشدة خداع كوك للمستثمرين بشأن مبيعات آيفون في الصين بين أوائل نوفمبر وأوائل يناير. 

وحافظت الشركة على هذا الموقف في وثائق التسوية، لكنها قالت إنها قررت سداد الدفعة بعد أكثر من أربع سنوات من الجدل القانوني لتجنب المتاعب "المرهقة والمكلفة والمشتتة".

وتم التوصل إلى التسوية من خلال وسيط بعد أن رفضت قاضية المقاطعة الأمريكية “إيفون جونزاليس روجرز” طلب شركة أبل برفض القضية وتحديد موعد للمحاكمة في 9 سبتمبر.

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