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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

ابرام سمير
ابرام سمير

أعلن نجم مسرح مصر إبرام سمير عن وفاة والده وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب إبرام سمير قائلا: “بابا مات بعد ان اكمل رسالته بكل اخلاص لينا وللمرضي دون شكوي أو ضيق ظل يعمل لآخر نفس في عمره وصراع طويل مع المرض اللعين لعل الله يتقبل روحك الطاهرة ستظل بطلي الخارق وضهري وسندي اللي ان نلتقي قريبا يا دكتور سمير”.

 

آخر أعمال إبرام سمير

 
ويعد فيلم درويلة آخر أعمال إبرام سمير وتدور أحداثه  في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية، هو من إخراج معوض إسماعيل وتأليف محمد دياسطي.

 

مسلسل اكس لانس

يعد مسلسل إكس لانس في الموسم الرمضاني 2023، ولم يحقق العمل نجاحًا كبيرًا؛ بسبب العديد من الأزمات ومنها، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له، أثناء تعديه لفظيًا على فريق عمل مسلسله الجديد، حيث ظهر فيه وهو يتلفظ بألفاظ وشتائم بذيئة، مما جعله يتعرض لموجة من الهجوم والانتقادات، لإهانته فريق عمل المسلسل وتوجيه لهم السباب والشتائم.

ويشارك مجموعة كبيرة من النجوم  وأبرزهم، محمد سعد، إبرام سمير، جيهان خليل، عمر متولي، سارة درزاوي، حسام داغر، ويزو، حسن عبد الفتاح، احمد فتحين وعديد من النجوم.

إبرام سمير مسرح مصر

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