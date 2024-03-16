مسلسل الكبير أوي.. حزلقوم يستعد لسرقة بنك على طريقة La Casa de Papel

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي أحداث كوميدية بين شخصية حزلقوم وباقى أفراد عائلة الكبير

وبدأ الحلقة بقيام حزلقوم بجمع كل من مربوحة ونفادي وهجرس وظاظا والعترة وطلب منهم مساعدة لجلب حقه من المنافس الوحيد ليه والذى استحوذ على صندوق كان قام بشراءه فى مزاد علني بقيمة 2 مليون دولار

وجمع حزلقوم هذه المجموعة واعترف لهم ان الصندوق متواجد داخل بنك وطلب يسرق الصندوق بطريقة مسلسل La Casa de Papel أو البروفيسور.







مواعيد عرض الكبير

يُعرض مسلسل الكبير أوي 8 حصريًا على قنوات ON، كما سيتوفر على منصة Watch It الرقمية

احداث مسلسل الكبير :

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it