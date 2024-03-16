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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي يقيم مائدة إفطار بحضور السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالسعودية|صور

إفطار الأمانة العامة
إفطار الأمانة العامة لمجلس التعاون

أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج مائدة إفطار على شرف أصحاب السفراء ورؤساء البعثات والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وكبار المسؤولين في الأمانة العامة، اليوم السبت، بمقرها في مدينة الرياض، برعاية وحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضور المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

 

وذكر الأمين العام أن تنظيم الأمانة العامة لمائدة الإفطار في هذه الأجواء الروحانية المباركة، تهدف إلى تعزيز روابط التعاون والتواصل الاجتماعي والسياسي في إطار التقاليد الرمضانية بين الأمانة العامة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الرياض بالإضافة إلى مسؤولي وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية، مبيناً معاليه ان هذه المناسبة تعتبر فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون والتفاهم المشترك.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تعكس كذلك الإلتزام الدائم والمستمر للأمانة العامة لمجلس التعاون في ترسيخ الروابط القوية والتواصل بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

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الأمانة العامة لمجلس التعاون المملكة العربية السعودية جاسم محمد البديوي دول مجلس التعاون

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