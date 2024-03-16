عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سالم أبوعاصي: تطبيق حد الزنا شبه مستحيل.. والدين لا يتربص بالناس ليعاقبهم

سالم ابو عاصي
سالم ابو عاصي

قال د.محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن أصوات الإخوان كانت تعلو بتطبيق الشريعة، وعندما تسأل عن تطبيق الشريعة؛ يحصروها في الحدود وفوائد البنوك، لكن هل «فقه القرآن» في هذين الأمرين فقط؟.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لو فرضنا أن دولة تطبق الحدود والمعاملات البنكية وفق الشريعة كما يدعون وتركت السنن الحضارية، والتقدم العلمي والتقدم في التعليم، وتركت الأحكام العامة في القرآن، هل يكون هذا حكم بما أنزل الله؟".

وأكد أن تطبيق الحدود أمر شبه مستحيل، فمثلًا حد الزنا لا يمكن أن يطبق إلا إذا كان الاثنان يمارسان الزنا على قارعة الطريق، والنبي قال "ادرءوا الحدود بالشبهات"، حتى أنه في قصة الصحابي ماعز عندما ذهب إلى النبي وقال له طهرني من الزنا، الرسول قال له لعلك لامست، لعلك قبلت، فأجابه لا".

وأردف: "النبي سأل الصحابة أصاحبكم مجنون؟ وعند تطبيق الحد على ماعز فر بنفسه، فلحقوه، فقال النبي هلا تركتموه، واعتبر فراره شبهة، فالدين لا يتربص بالناس في العقوبات، لا يريد الدين أن يعاقبك، ما يفعل الله بعذابكم؟".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

بدون شروط.. طرح شقق سكنية متشطبة سوبر لوكس بـ 760 ألف جنيه بالمحافظات

ترشيحاتنا

زوجي كان نايم.. مها أحمد تفجّر مفاجآت جديدة في أزمة السقا وأمير كرارة|فيديو

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

المعارضة الإسرائيلية : مستعدون لكامل الدعم لصفقة عودة الأسرى رهن حماس

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 17-3-2024

جدعون ساعر يهدد نتنياهو: إذا لم أنضم إلى حكومة الحرب سأتقاعد

النار اتجددت | تطور مثير في حريق أستوديو الأهرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

ظهور مثير لـ أحمد الفيشاوي بـ سبحة والده مع تعليق مؤثر |شاهد

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ