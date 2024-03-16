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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تقارير: أبو ظبي تجري محادثات للاستثمار مع شركة Open AI

تقارير: أبو ظبي تجري
تقارير: أبو ظبي تجري محادثات للاستثمار مع شركة Open AI

أفادت تقارير أن شركة MGX الاستثمارية في أبو ظبي والمدعومة من الدولة تجري محادثات  للاستثمار في شركة OpenAI المُطورة لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT. 

بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” نقلاً عن مصدرين مطلعين فإن شركة MGX الإماراتية تجري مناقشات مبكرة للاستثمار في المشروع الخاص برقائق الذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI. 

كان مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي قد أعلن عن تأسيس شركة الاستثمار التكنولوجي "MGX" بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار المملوكة من قبل حكومة أبو ظبي وشركة "G42" كشركاء مؤسسين. 

وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج في وقت سابق فإنه من المقرر أن تركز شركة MGX على صفقات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مع أصول محتملة تتجاوز 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة. 

وفي الولايات المتحدة اجتذبت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي واحدًا من كل ثلاثة دولارات تم استثمارها في العام الماضي. 

كما استحوذ روبوت الدردشة ChatGPT المُطور من قبل OpenAI على اهتمام قادة صناعة التكنولوجيا مع تسابق الشركات الناشئة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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