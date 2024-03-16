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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 7.. أحمد زاهر وأروى جودة يدفنان مي عمر

مسلسل نعمة الأفوكاتو
مسلسل نعمة الأفوكاتو

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة السابعة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024. 

وخلال الحلقة السابعة من مسلسل نعمة الأفوكاتو، يقوم صلاح (أحمد زاهر) بدفن زوجته نعمة (مي عمر) بمساعدة زوجته الثانية سارة (أروى جودة) في مدافن الأخيرة ليلا، ما يجعل حارس المقابر (سليمان عيد) يشك. 

وبعدما ينصرف صلاح وسارة يقومان بحرق متعلقات نعمة لطمس الأدلة بعدما ظنا أنها ماتت، بينما يسمع حارس المقابر صوت استغاثة نعمة ويقوم بإخراجها من القبر، ويسعفعها بواسطة ممرضة وطبيب. 

يتفق صلاح مع سارة على إبلاغ الشرطة ليمحو الشكوك حولهما، ويتعرف صلاح على جثة فتاة أخرى غارقة في النيل ويقول إنها جثة نعمة ويقول إنها أبلغته بالانتحار بعدما علمت بزواجه الثاني. 

يشك سعيد أبو علب (كمال أبو رية) في زوج ابنته صلاح ويخبر ضابط التحقيقات بذلك ما يجعل الضابط يقوم باستجواب صلاح وسارة ولكن لم يستدل على ادانتهما، بينما تفوق نعمة من وعكتها بسبب الضربة على رأسها، وتختتم أحداث الحلقة السابعة من مسلسل نعمة الأفوكاتو. 

 

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة  قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

 تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

 

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر،  أحمد زاهر، أروى جودة،  كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

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