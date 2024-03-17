الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيّرتين و5 زوارق للحوثيين في اليمن

قال الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن، السبت، في حين سقطت مسيرة أخرى في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات من السفن في محيط الواقعة.

كما ذكرت القيادة أن الجيش دمر 5 زوارق مسيّرة وطائرة مسيّرة واحدة، داخل مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، السبت.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات تهدف إلى الحدّ من قدرات جماعة الحوثي وتحركاتها التي تستهدف حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية الدوليّة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر العام الماضي.

وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي مناصرة لقطاع غزة الذي يشهد حربًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد هجوم مباغت شنته فصائل فلسطينية مسلحة ضد بلدات ومعسكرات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة.

وقال الحوثيون، مساء أمس، إنّ أربع غارات جويّة أمريكية وبريطانية استهدفت منطقة الطائف في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة في غرب اليمن.



