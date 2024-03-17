طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى

قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى.

وأشارت- فى بيان صحفى- إلى أن هناك العديد من أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى غير موجودة سواء بالنسبة للأطفال أو كبار السن ، على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى الأخير بتحرير سعر الصرف ، مما ساهم فى إنخفاض أسعار الأدوية فى السوق.

وأكدت أنه على الرغم من إنخفاص أسعار الأدوية فى السوق ، إلا أنه لازالت هناك مشكلة كبيرة فى نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن ، مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير ، مشيرة إلى أن هذه الأدوية ليس لها أى بديل.

وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة التدخل بشكل عاجل لحل أزمة نقص أدوية السكر والمناعة فى التأمين الصحى ، خاصة وأن هناك العديد من الأطفال يعانون من أمراض فى الكبد والبنكرياس ويحتاجون إلى الأنسولين ولا يتوافر لديهم.